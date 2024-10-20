Григор Димитров: мужчины об этом не говорят, но у меня были панические атаки во время игр

10-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров сообщил, что у него были панические атаки во время матчей.

«Да, правда, у меня были сильные панические атаки во время матчей. Что помогло? Во-первых, всегда помогают разговоры с близкими людьми. В подобных ситуациях это может быть и другой теннисист. Понимаю, что у нас очень индивидуальный вид спорта. Но в целом мы обычные люди, которые просто хорошо играют в теннис. Так что необходимо открываться друг к другу.

Сейчас многие мировые спортсмены наконец-то начинают говорить о психологических проблемах. Пару парней в НБА открыто рассуждали о ментальном здоровье. Я думаю, что мы в целом немного говорим об этом. И, в частности, мужчины об этом почти не говорят. А, на мой взгляд, стоило бы. Это не слабость. Способность показать свою уязвимость – это огромная сила», — приводит слова Димитрова Nicholas Albek в X.

Сегодня, 20 октября, Григор Димитров проиграл Томми Полу в финале хардового турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция) со счётом 4:6, 3:6.