Видеообзор победы Дарьи Касаткиной над Миррой Андреевой в финале турнира в Нинбо
Поделиться
Сегодня, 20 октября, 11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина стала чемпионкой турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай). В финале она обыграла соотечественницу Мирру Андрееву (19-й номер рейтинга) со счётом 6:0, 4:6, 6:4.
Нинбо. Финал
20 октября 2024, воскресенье. 12:10 МСК
11
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|6
|
|6
|4
19
Мирра Андреева
М. Андреева
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча между Касаткиной и Андреевой.
Видео опубликовано на YouTube-канале WTA. Права принадлежат WTA.
Это восьмой титул на турнирах WTA в одиночном разряде в карьере 27-летней Дарьи. Мирра заканчивала матч со слезами на глазах. В решающем сете юная россиянка вела со счётом 3:0, но не сумела удержать преимущество. На награждении Андреева не смогла сдержать сильных эмоций и разрыдалась.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 октября 2024
-
17:57
-
17:41
-
17:36
-
17:22
-
16:54
-
16:38
-
16:38
-
16:25
-
16:18
-
16:00
-
16:00
-
15:50
-
15:39
-
15:34
-
15:25
-
15:04
-
14:51
-
14:46
-
14:45
-
14:36
-
14:30
-
14:29
-
14:20
-
14:12
-
14:11
-
14:02
-
13:54
-
13:44
-
13:30
-
13:17
-
13:09
-
12:41
-
12:36
-
12:31
-
12:17