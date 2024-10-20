Видеообзор победы Дарьи Касаткиной над Миррой Андреевой в финале турнира в Нинбо

Сегодня, 20 октября, 11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина стала чемпионкой турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай). В финале она обыграла соотечественницу Мирру Андрееву (19-й номер рейтинга) со счётом 6:0, 4:6, 6:4.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча между Касаткиной и Андреевой.

Видео опубликовано на YouTube-канале WTA. Права принадлежат WTA.

Это восьмой титул на турнирах WTA в одиночном разряде в карьере 27-летней Дарьи. Мирра заканчивала матч со слезами на глазах. В решающем сете юная россиянка вела со счётом 3:0, но не сумела удержать преимущество. На награждении Андреева не смогла сдержать сильных эмоций и разрыдалась.