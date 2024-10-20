Томми Пол стал победителем турнира ATP-500 в Стокгольме, обыграв Григора Димитрова
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13-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол стал победителем хардового турнира категории ATP-500 в Стокгольме (Швеция). В финальном матче он в двух сетах обыграл 10-ю ракетку мира болгарина Григора Димитрова — 6:4, 6:3.
Стокгольм. Финал
20 октября 2024, воскресенье. 16:10 МСК
13
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
10
Григор Димитров
Г. Димитров
Матч продолжался 1 час 24 минуты. За это время Томми Пол выполнил шесть подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми (50%). На счету Димитрова два эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.
Таким образом, Томми Пол завоевал четвёртый трофей в карьере и третий в сезоне. За победу он получит € 690 135.
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