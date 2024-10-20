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Андрей Ольховский оценил победу Касаткиной над Андреевой в финале турнира в Нинбо

Андрей Ольховский оценил победу Касаткиной над Андреевой в финале турнира в Нинбо
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Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский поделился мнением о встрече российских теннисисток Мирры Андреевой и Дарьи Касаткиной в финале турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай). Матч завершился со счётом 6:0, 4:6, 6:4 в пользу Касаткиной.

Нинбо. Финал
20 октября 2024, воскресенье. 12:10 МСК
Дарья Касаткина
11
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
0 		6 4
         
Мирра Андреева
19
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Хорошая была игра в финальном матче. Дарье довольно нелегко досталась эта победа, Мирра в какой-то момент имела хорошее преимущество по счёту. Но Касаткина была немного активнее, и это сыграло свою роль. Хочу поздравить Дарью и Мирру с отличным выступлением на турнире», — приводит слова Ольховского ТАСС.

Это восьмой титул на турнирах WTA в одиночном разряде в карьере 27-летней Дарьи. Мирра заканчивала матч со слезами на глазах. В решающем сете юная россиянка вела со счётом 3:0, но не сумела удержать преимущество. На награждении Андреева не смогла сдержать сильных эмоций и разрыдалась.

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