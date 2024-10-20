Андрей Ольховский оценил победу Касаткиной над Андреевой в финале турнира в Нинбо

Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский поделился мнением о встрече российских теннисисток Мирры Андреевой и Дарьи Касаткиной в финале турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай). Матч завершился со счётом 6:0, 4:6, 6:4 в пользу Касаткиной.
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«Хорошая была игра в финальном матче. Дарье довольно нелегко досталась эта победа, Мирра в какой-то момент имела хорошее преимущество по счёту. Но Касаткина была немного активнее, и это сыграло свою роль. Хочу поздравить Дарью и Мирру с отличным выступлением на турнире», — приводит слова Ольховского ТАСС.
Это восьмой титул на турнирах WTA в одиночном разряде в карьере 27-летней Дарьи. Мирра заканчивала матч со слезами на глазах. В решающем сете юная россиянка вела со счётом 3:0, но не сумела удержать преимущество. На награждении Андреева не смогла сдержать сильных эмоций и разрыдалась.
- 20 октября 2024
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