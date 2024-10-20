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Серена Уильямс показала, как веселится на концерте Тейлор Свифт

Серена Уильямс показала, как веселится на концерте Тейлор Свифт
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23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс показала, как веселится на концерте своей соотечественницы известной певицы Тейлор Свифт. В видео спортсменка показывает, как поёт песни поп-артистки дома, а потом «зажигает» под них же на концерте.

Ранее Серена Уильямс рассказала, что перенесла процедуру по удалению кисты шеи. Американская спортсменка проходит этап восстановления после операции.

Спортивную карьеру американка завершила в 2022 году на Открытом чемпионате США в возрасте 40 лет. При этом ранее Уильямс, говоря о потенциальном возвращении в теннис, сообщила, что хотела бы вернуться на «последний танец».

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