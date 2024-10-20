Видеообзор чемпионского матча Карена Хачанова на турнире ATP-250 в Алма-Ате

Сегодня, 20 октября, 26-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов стал победителем хардового турнира категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). В финальном матче он в трёх сетах обыграл Габриэля Диалло из Канады (118-й в мировом рейтинге) — 6:2, 5:7, 6:3.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором поединка между Хачановым и Диалло.

Данное видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

Карен Хачанов выиграл седьмой титул на турнирах ATP в одиночном разряде и второй в 2024 году. В феврале российский теннисист стал победителем хардового турнира ATP-250 в Дохе (Катар).