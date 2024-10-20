Видеообзор чемпионского матча Карена Хачанова на турнире ATP-250 в Алма-Ате
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Сегодня, 20 октября, 26-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов стал победителем хардового турнира категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). В финальном матче он в трёх сетах обыграл Габриэля Диалло из Канады (118-й в мировом рейтинге) — 6:2, 5:7, 6:3.
Алма-Ата. Финал
20 октября 2024, воскресенье. 13:10 МСК
26
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|5
|6
|
|7
|3
118
Габриэль Диалло
Г. Диалло
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором поединка между Хачановым и Диалло.
Данное видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.
Карен Хачанов выиграл седьмой титул на турнирах ATP в одиночном разряде и второй в 2024 году. В феврале российский теннисист стал победителем хардового турнира ATP-250 в Дохе (Катар).
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