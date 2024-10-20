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«Победа вполне ожидаема». Ольховский — о титуле Хачанова на турнире в Алма-Ате

«Победа вполне ожидаема». Ольховский — о титуле Хачанова на турнире в Алма-Ате
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Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский высказался о победе 26-й ракетки мира российского теннисиста Карена Хачанова на турнире категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). В финальном матче он обыграл Габриэля Диалло из Канады (118-й в мировом рейтинге) — 6:2, 5:7, 6:3.

Алма-Ата. Финал
20 октября 2024, воскресенье. 13:10 МСК
Карен Хачанов
26
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		5 6
2 		7 3
         
Габриэль Диалло
118
Канада
Габриэль Диалло
Г. Диалло

«Изначально Карен был одним из фаворитов турнира, поэтому его победа вполне ожидаема, но матч был как качели. Казалось бы, Карен должен был победить в двух сетах, но соперник сумел отыграться и перевести игру в третий. Карен молодец, у него давно не было титулов, думаю, эта победа придаст ему уверенности», — сказал Ольховский в интервью ТАСС.

Карен Хачанов выиграл седьмой титул на турнирах ATP в одиночном разряде и второй в 2024 году. В феврале российский теннисист стал победителем хардового турнира ATP-250 в Дохе (Катар).

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