«Победа вполне ожидаема». Ольховский — о титуле Хачанова на турнире в Алма-Ате

Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский высказался о победе 26-й ракетки мира российского теннисиста Карена Хачанова на турнире категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). В финальном матче он обыграл Габриэля Диалло из Канады (118-й в мировом рейтинге) — 6:2, 5:7, 6:3.
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«Изначально Карен был одним из фаворитов турнира, поэтому его победа вполне ожидаема, но матч был как качели. Казалось бы, Карен должен был победить в двух сетах, но соперник сумел отыграться и перевести игру в третий. Карен молодец, у него давно не было титулов, думаю, эта победа придаст ему уверенности», — сказал Ольховский в интервью ТАСС.
Карен Хачанов выиграл седьмой титул на турнирах ATP в одиночном разряде и второй в 2024 году. В феврале российский теннисист стал победителем хардового турнира ATP-250 в Дохе (Катар).
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