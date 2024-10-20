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36-летний Баутиста-Агут стал победителем турнира в Антверпене, в финале одолев Легечку

36-летний Баутиста-Агут стал победителем турнира в Антверпене, в финале одолев Легечку
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60-я ракетка мира испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут стал победителем хардового турнира категории ATP-250 в Антверпене (Бельгия). В финальном матче он в двух сетах обыграл 33-ю ракетку мира чеха Иржи Легечку — 7:5, 6:1.

Антверпен. Финал
20 октября 2024, воскресенье. 17:40 МСК
Роберто Баутиста-Агут
60
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		1
         
Иржи Легечка
33
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка

Матч продолжался 1 час 14 минут. За это время Баутиста-Агут выполнил одну подачу навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из шести (67%). На счету Легечки 12 эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

Таким образом, Роберто Баутиста-Агут завоевал первый трофей с 2022 года. Это также его 12-й титул в карьере и первый на закрытом харде с 2016 года. За победу испанец получит € 690 135.

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