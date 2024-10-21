Уго Умбер: самые большие идиоты — те, кто растянул «Мастерсы» на две недели

16-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер высказался о сложностях в календаре тура.

«Организаторы никогда не идут в сторону игроков. Простите, но я думаю, что самые большие идиоты — это те, кто растянул турниры категории «Мастерс» на две недели. Это утомительно. И нам говорят, что в этом случае мы зарабатываем больше денег, но это неправда. Получается, что у нас ведь тогда в два раза больше расходов. К тому же гораздо больше ребят получают травмы. Даже смотреть по телевизору такой долгий турнир не очень интересно. Зритель уже устаёт и не понимает, кто играет, когда и так далее. Всё это — просто вопрос денег. Но спортсменам это не нужно.

У меня был период в этом сезоне в Северной Америке, когда я плохо себя чувствовал. Я был уставшим, измотанным из-за путешествий и из-за того, что всё время был вдали от дома. Это слишком тяжело, слишком тяжело. И теперь организаторы снова идут в этом направлении. В следующем году «Мастерсы» в Канаде и Цинциннати будут проходить с разницей всего в две недели.

Я думаю, что это полная чушь, сезон слишком длинный. Ведь нет другого вида спорта, в котором у тебя есть перерыв всего на месяц. Сейчас я закончу сезон сразу после турнира ATP-250 в Метце и через месяц уже уеду на Кубок Англии, который начинается 27 декабря. Я даже не смогу отпраздновать Рождество дома», — приводит слова Умбера Tennis Head.

Отметим, что ранее Карлос Алькарас и Джек Дрейпер также выразили своё неодобрение изменениями в теннисном календаре. При этом лидер рейтинга ATP итальянец Янник Синнер был менее критичным в отношении календаря и предложил, чтобы игроки за сезон могли брать недельный отпуск.