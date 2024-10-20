«Сейчас у меня такое лицо, когда я злюсь». Паула Бадоса поделилась детским фото

14-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса опубликовала детское фото на своей странице в социальных сетях.

Фото: страница бадосы в социальных сетях

«Сейчас у меня такое лицо, когда я злюсь», — подписала публикацию испанская спортсменка.

Ранее Паула Бадоса объявила о досрочном завершении сезона-2024. Однако теннисистка планирует выступить в финале Кубка Билли Джин Кинг.

На прошедшем хардовом турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай) Бадоса добралась до стадии полуфинала, где встретилась с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной. После проигранного первого сета (4:6) Бадоса снялась из-за проблем со здоровьем. Сегодня, 20 октября, Дарья Касаткина выиграла турнир в Нинбо.