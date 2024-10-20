Янчук назвал причину поражения Мирры Андреевой в финале турнира в Нинбо

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о поединке российских теннисисток Мирры Андреевой и Дарьи Касаткиной в финале турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай). Матч завершился со счётом 6:0, 4:6, 6:4 в пользу Касаткиной.

«Матч был интересный, затяжной. Касаткина действовала более разнообразно, однако ей не хватало скорости, остроты. Мирра играла острее, но она не смогла реализовать своё преимущество. Сказался опыт, всё-таки Касаткина давно играет, а у юной Андреевой финалов в карьере пока совсем немного», — сказал Янчук в интервью ТАСС.

Это восьмой титул на турнирах WTA в одиночном разряде в карьере 27-летней Касаткиной. Мирра заканчивала матч со слезами на глазах. В решающем сете юная россиянка вела со счётом 3:0, но не сумела удержать преимущество. На награждении Андреева не смогла сдержать сильных эмоций и разрыдалась.