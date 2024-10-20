«Рахмет всем». Хачанов опубликовал торжественный пост после победы на турнире в Алма-Ате

26-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов опубликовал пост после победы на турнире категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). В финальном матче он в трёх сетах обыграл Габриэля Диалло из Канады (118-й в мировом рейтинге) — 6:2, 5:7, 6:3.

«Очень важная и эмоциональная победа для меня в Алма-Ате. Всю неделю я чувствовал себя как дома. Рахмет всем за вашу энергию и такую поддержку на протяжении всего турнира», — написал Хачанов на своей странице в социальных сетях.

Карен Хачанов выиграл седьмой титул на турнирах ATP в одиночном разряде и второй в 2024 году. В феврале российский теннисист стал победителем хардового турнира ATP-250 в Дохе (Катар).