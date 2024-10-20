Фото: Тейлор Фриц покрасил волосы в белый цвет

Шестая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц изменил свой имидж, перекрасив волосы в светлый цвет. Фотографию спортсмена с новой причёской и цветом волос выложил норвежский диджей и музыкальный продюсер Kygo.

Фото: страница Kygo в социальных сетях

Ранее Фриц снялся с будущего турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия), который пройдёт с 21 по 27 октября. Также на турнире не выступит его соотечественник Себастьян Корда (22-й в рейтинге ATP), который недавно перенёс операцию на правом плече.

Таким образом, представители США уступили место в турнирной сетке бывшей шестой ракетке мира 38-летнему французу Гаэлю Монфису и ещё одному американцу, Маркосу Гирону.