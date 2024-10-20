Светлана Кузнецова поздравила Карена Хачанова с титулом на турнире в Алма-Ате

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, экс вторая ракетка мира Светлана Кузнецова поздравила 26-ю ракетку мира россиянина Карена Хачанова с победой на турнире категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). В финальном матче он в трёх сетах обыграл Габриэля Диалло из Канады — 6:2, 5:7, 6:3.

«Поздравляем Карена Хачанова с титулом в Алма-Ате, седьмым за карьеру!» — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

Карен Хачанов выиграл седьмой титул на турнирах ATP в одиночном разряде и второй в 2024 году. В феврале российский теннисист стал победителем хардового турнира ATP-250 в Дохе (Катар).