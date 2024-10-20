Карен Хачанов с супругой отпраздновал победу на турнире в Алма-Ате

26-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вместе с супругой Вероникой отпраздновал победу на турнире категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). В финальном матче он в трёх сетах обыграл Габриэля Диалло из Канады (118-й в мировом рейтинге) — 6:2, 5:7, 6:3.

«С моей самой большой любовью», — написал Хачанов на своей странице в социальных сетях.

Карен Хачанов выиграл седьмой титул на турнирах ATP в одиночном разряде и второй в 2024 году. В феврале российский теннисист стал победителем хардового турнира ATP-250 в Дохе (Катар).

Напомним, у Хачанова двое сыновей — Давид и Микаэль. Свадьба Карена и Вероники состоялась в 2016 году в Барселоне.