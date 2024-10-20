Томми Пол поделился эмоциями после победы на турнире ATP-250 в Стокгольме

13-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол прокомментировал победу на турнире категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция). В финальном матче он в двух сетах обыграл 10-ю ракетку мира болгарина Григора Димитрова — 6:4, 6:3.

«Я чувствую, что с каждым матчем выступаю всё лучше и лучше. Сегодня я играл потрясающе, так что определённо доволен своим выступлением. Это особое место для меня. Именно здесь я завоевал свой первый титул несколько лет назад. Выйти на корт и показать теннис такого уровня, как на этой неделе, было моей мечтой», — приводит слова Пола пресс-служба ATP.

Таким образом, Томми Пол завоевал четвёртый трофей в карьере и третий в сезоне. За победу он получит € 690 135.