Томми Пол поделился эмоциями после победы на турнире ATP-250 в Стокгольме
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13-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол прокомментировал победу на турнире категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция). В финальном матче он в двух сетах обыграл 10-ю ракетку мира болгарина Григора Димитрова — 6:4, 6:3.
Стокгольм. Финал
20 октября 2024, воскресенье. 16:10 МСК
13
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
10
Григор Димитров
Г. Димитров
«Я чувствую, что с каждым матчем выступаю всё лучше и лучше. Сегодня я играл потрясающе, так что определённо доволен своим выступлением. Это особое место для меня. Именно здесь я завоевал свой первый титул несколько лет назад. Выйти на корт и показать теннис такого уровня, как на этой неделе, было моей мечтой», — приводит слова Пола пресс-служба ATP.
Таким образом, Томми Пол завоевал четвёртый трофей в карьере и третий в сезоне. За победу он получит € 690 135.
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