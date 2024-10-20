«Великолепный тактик». Каливод высоко оценил игру Касаткиной в финале турнира в Нинбо

Заслуженный тренер России Александр Каливод высказался о поединке российских теннисисток Мирры Андреевой и Дарьи Касаткиной в финале турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай). Матч завершился со счётом 6:0, 4:6, 6:4 в пользу Касаткиной.
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«Сегодня великолепный день для нашего тенниса. Очень понравилось, как на турнире играла Дарья, очень грамотно, комбинационно. У неё есть проблемы с подачей, она играет не очень остро, но у неё отличное мышление, она великолепный тактик, и это её стиль. Мирра Андреева тоже провела отличный турнир, и впереди её ждёт ещё много побед», — сказал Каливод в интервью ТАСС.
Это восьмой титул на турнирах WTA в одиночном разряде в карьере 27-летней Касаткиной. Мирра заканчивала матч со слезами на глазах. В решающем сете юная россиянка вела со счётом 3:0, но не сумела удержать преимущество. На награждении Андреева не смогла сдержать сильных эмоций и разрыдалась.
- 20 октября 2024
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