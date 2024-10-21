Доминик Тим: думал, титул US Open сделает меня счастливым, но это не так

Чемпион US Open – 2020 бывшая третья ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим рассказал, как изменилась его жизнь после победы на турнире «Большого шлема».

«Думал, что победа на «Шлеме» навсегда изменит мою жизнь. Но это не так… Оглядываясь назад, понимаю, что придавал этому слишком большое значение. Думал, что титул сделает меня навсегда счастливым, изменит мою жизнь. Это не так. Это иллюзия.

Честно говоря, ничего не изменилось. Если через 20 лет я всё ещё буду здесь, никому не будет дела до того, был я чемпионом «Шлема» или нет. Но в тот момент я так не думал. Я думал, если я не выиграю мэйджор, то моя карьера не сложится и я всегда буду сомневаться. Это была непростая ситуация. Очень приятно иметь этот трофей в своей копилке, но, в конце концов, это всего лишь трофей, он не должен менять жизнь», — сказал Тим на пресс-конференции.

Напомним, австриец объявил о завершении спортивной карьеры в октябре этого года после домашнего турнира категории ATP-500 в Вене.