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Вим Фиссетт: возможно, Швёнтек — лучшая теннисистка всех времён

Вим Фиссетт: возможно, Швёнтек — лучшая теннисистка всех времён
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Бельгийский тренер Вим Фиссетт поделился ожиданиями от сотрудничества с первой ракеткой мира польской теннисисткой Игой Швёнтек.

«Возможно, Ига – лучшая теннисистка всех времен. Вероятно, нам потребуется некоторое время, потому что сначала я должен узнать её получше. Никогда нельзя менять подход, который работает, но при этом нужно развиваться. Это будет важным фактором в нашей работе. У нас не так много времени до Итогового турнира WTA, но мы постараемся достичь наилучшего результата. Мы готовы хорошо поработать», — приводит слова Фиссетта пресс-служба WTA.

17 октября Ига Швёнтек объявила, что её новым тренером стал Вим Фиссетт, который ранее тренировал Симону Халеп, Викторию Азаренко, Анжелику Кербер, Наоми Осаку и Чжэн Циньвэнь.

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