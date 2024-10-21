Касаткина опубликовала пост после победы над Андреевой в финале турнира в Нинбо
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Российская теннисистка Дарья Касаткина опубликовала пост в соцсети после победы над соотечественницей Миррой Андреевой в финале турнире в Нинбо. Матч завершился со счётом 6:0, 4:6, 6:4.
Нинбо. Финал
20 октября 2024, воскресенье. 12:10 МСК
11
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 1
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|6
|4
19
Мирра Андреева
М. Андреева
«Мой 8», — написала Касаткина на личной странице в социальной сети X.
Титул в Нинбо стал восьмым на турнирах WTA в одиночном разряде в Касаткиной и вторым в нынешнем сезоне после победы на соревнованиях категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания).
За победу в финале турнира в Нинбо Касаткина получит 500 рейтинговых очков и $142 тыс. в качестве призовых.
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