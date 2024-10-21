Касаткина опубликовала пост после победы над Андреевой в финале турнира в Нинбо

Российская теннисистка Дарья Касаткина опубликовала пост в соцсети после победы над соотечественницей Миррой Андреевой в финале турнире в Нинбо. Матч завершился со счётом 6:0, 4:6, 6:4.

«Мой 8», — написала Касаткина на личной странице в социальной сети X.

Титул в Нинбо стал восьмым на турнирах WTA в одиночном разряде в Касаткиной и вторым в нынешнем сезоне после победы на соревнованиях категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания).

За победу в финале турнира в Нинбо Касаткина получит 500 рейтинговых очков и $142 тыс. в качестве призовых.

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