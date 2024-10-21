Соболенко стала первой ракеткой мира, Касаткина вошла в топ-10 обновлённого рейтинга WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) на своём официальном сайте обновила рейтинг в одиночном разряде.

Лучшей из россиянок по-прежнему является Дарья Касаткина, которая поднялась сразу на две позиции — с 11-й строчки на 9-ю. Также в топ-20 остались Анна Калинская (12), Диана Шнайдер (16) и Мирра Андреева (17). Резкий скачок сделала Анна Блинкова, переместившись с 99-й на 85-ю строчку.

Белоруска Арина Соболенко снова возглавила мировой рейтинг, сместив на второе место Игу Швёнтек из Польши. Замыкает тройку американка Кори Гауфф.

Рейтинг WTA от 21 октября:

1 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 9706 очков.

2 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 9665.

3 (3). Кори Гауфф (США) — 5963.

4 (4). Джессика Пегула (США) — 5785.

5 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5471.

6 (6). Жасмин Паолини (Италия) — 5144.

7 (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4480.

8 (8). Эмма Наварро (США) — 3698.

9 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 3500.

10 (10). Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — 3194.

12 (12). Анна Калинская (Россия) — 2975…

16 (16). Диана Шнайдер (Россия) — 2585…

17 (19). Мирра Андреева (Россия) — 2578…

23 (23). Людмила Самсонова (Россия) — 2035…

28 (27). Екатерина Александрова (Россия) — 1848…

30 (29). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1796…

37 (37). Анастасия Потапова (Россия) — 1482…

61 (64). Камилла Рахимова (Россия) — 990

62 (63). Вероника Кудерметова (Россия) — 988…

65 (67). Эрика Андреева (Россия) — 947

85 (99). Анна Блинкова (Россия) — 815.