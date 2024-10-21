Вероника Кудерметова проиграла в матче первого круга турнира в Токио
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67-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова уступила 49-й ракетке рейтинга спортсменке из Болгарии Виктории Томовой в матче первого круга турнира WTA-500 в Токио со счётом 6:7 (3:7), 3:6.
Токио (ж). 1-й круг
21 октября 2024, понедельник. 05:05 МСК
Виктория Томова
В. Томова
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
|
|3
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Матч продолжался 1 час 54 минуты. Россиянка сделала одну подачу навылет, реализовала два брейк-пойнта из четырёх и не допустила ни одной двойной ошибки. На счету её соперницы один эйс, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми. В следующем круге Томова встретится с соотечественницей Кудерметовой — Дианой Шнайдер.
Напомним, турнир в Токио проходит с 21 по 27 октября. Призовой фонд составляет $ 922 573. Победительницей прошлогоднего турнира является россиянка Вероника Кудерметова.
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