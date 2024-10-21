Вероника Кудерметова проиграла в матче первого круга турнира в Токио

67-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова уступила 49-й ракетке рейтинга спортсменке из Болгарии Виктории Томовой в матче первого круга турнира WTA-500 в Токио со счётом 6:7 (3:7), 3:6.

Матч продолжался 1 час 54 минуты. Россиянка сделала одну подачу навылет, реализовала два брейк-пойнта из четырёх и не допустила ни одной двойной ошибки. На счету её соперницы один эйс, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми. В следующем круге Томова встретится с соотечественницей Кудерметовой — Дианой Шнайдер.

Напомним, турнир в Токио проходит с 21 по 27 октября. Призовой фонд составляет $ 922 573. Победительницей прошлогоднего турнира является россиянка Вероника Кудерметова.