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Вероника Кудерметова проиграла в матче первого круга турнира в Токио

Вероника Кудерметова проиграла в матче первого круга турнира в Токио
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67-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова уступила 49-й ракетке рейтинга спортсменке из Болгарии Виктории Томовой в матче первого круга турнира WTA-500 в Токио со счётом 6:7 (3:7), 3:6.

Токио (ж). 1-й круг
21 октября 2024, понедельник. 05:05 МСК
Виктория Томова
Болгария
Виктория Томова
В. Томова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 3 		3
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова

Матч продолжался 1 час 54 минуты. Россиянка сделала одну подачу навылет, реализовала два брейк-пойнта из четырёх и не допустила ни одной двойной ошибки. На счету её соперницы один эйс, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми. В следующем круге Томова встретится с соотечественницей Кудерметовой — Дианой Шнайдер.

Напомним, турнир в Токио проходит с 21 по 27 октября. Призовой фонд составляет $ 922 573. Победительницей прошлогоднего турнира является россиянка Вероника Кудерметова.

Календарь турнира в Токио
Турнирная сетка соревнований в Токио
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