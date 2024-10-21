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Мирра Андреева сообщила, что завершит сезон после поражения от Касаткиной в финале Нинбо

Мирра Андреева сообщила, что завершит сезон после поражения от Касаткиной в финале Нинбо
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17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева опубликовала пост о планах на будущее после финала на турнире WTА-500 в Нинбо. Напомним, 19-я ракетка рейтинга проиграла другой россиянке — Дарье Касаткиной со счётом 0:6, 6:4, 4:6.

Нинбо. Финал
20 октября 2024, воскресенье. 12:10 МСК
Дарья Касаткина
11
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
0 		6 4
         
Мирра Андреева
19
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Заканчиваю сезон-2024 финалом в Нинбо!» — написала Андреева на своей странице в соцсетях.

Напомним, в этом сезоне Мирра Андреева поучаствовала в 32 турнирах, в том числе в таких крупных, как Australian Open, US Open, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Цинциннати и других. По результатам обновлённого рейтинга WTA от 21 октября 17-летняя Андреева поднялась на две строчки и теперь занимает 17-е место.

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