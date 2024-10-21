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21 октября главные новости спорта, трансферы, футбол, результаты НХЛ, теннис, рейтинг WTA, бокс, Формула-1, Арина Соболенко

Соболенко стала первой ракеткой мира, «Барселона» разгромила «Севилью». Главное к утру
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко возглавила мировой рейтинг WTA, сместив на второе место Игу Швёнтек из Польши, «Барселона» разгромила «Севилью» в матче 10-го тура испанской Ла Лиги, пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл Гран-при США Формулы-1. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Соболенко стала первой ракеткой мира, Касаткина вошла в топ-10 обновлённого рейтинга WTA.
  2. «Барселона» разгромила «Севилью» со счётом 5:1 в матче 10-го тура Ла Лиги.
  3. Леклер выиграл Гран-при США, Сайнс — 2-й, Ферстаппен — 3-й, Норрис получил штраф.
  4. Лионель Месси установил исторический рекорд в МЛС.
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  10. Общий зачёт Ф-1: Ферстаппен оторвался от Норриса на 57 очков, «Феррари» в 8 от «Ред Булл».
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