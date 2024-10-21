Соболенко стала первой ракеткой мира, «Барселона» разгромила «Севилью». Главное к утру
Белорусская теннисистка Арина Соболенко возглавила мировой рейтинг WTA, сместив на второе место Игу Швёнтек из Польши, «Барселона» разгромила «Севилью» в матче 10-го тура испанской Ла Лиги, пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл Гран-при США Формулы-1. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
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