Арина Соболенко отреагировала на возвращение себе звания первой ракетки мира

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» белорусская теннисистка Арина Соболенко отреагировала в социальных сетях на возвращение себе звания первой ракетки мира. Напомним, в обновлённом рейтинге WTA спортсменка сместила с первой строчки польскую теннисистку Игу Швёнтек.

«N1… Посмотрим, как долго это продлится», — написала Соболенко на своей странице в Х (ранее Twitter).

В ближайшее время Соболенко планирует выступить на Итоговом чемпионате WTA – 2024, который пройдёт со 2 по 9 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В активе Арины пока нет титула чемпионки данного турнира.

13 октября в матче за титул турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай) Соболенко обыграла местную теннисистку Чжэн Циньвэнь со счётом 6:3, 5:7, 6:3. Это 17-й титул Арины Соболенко на турнирах WTA. В нынешнем сезоне на турнирах категории WTA-1000 Соболенко одержала 28 побед.

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