Медведев и Рублёв сохранили позиции в рейтинге ATP, Хачанов поднялся на две строчки

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг в одиночном разряде.
Лучшим из россиян остаётся Даниил Медведев, который идёт на пятой строчке. Андрей Рублев занимает седьмое место, Карен Хачанов после победы на турнире в Алма-Ате поднялся на две позиции: с 26-го места на 24-е.
Лидером остаётся итальянец Янник Синнер. Вторую строчку занимает испанец Карлос Алькарас, третью — немец Александр Зверев.
Рейтинг АТР от 21 октября:
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 11 920 очков.
2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 7120.
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6795.
4 (4). Новак Джокович (Сербия) — 6210.
5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5530.
6 (6). Тейлор Фриц (США) — 4380.
7 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 4150.
8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3890.
9 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3735.
10 (9). Алекс де Минор (Австралия) — 3570…
…
24 (26). Карен Хачанов (Россия) — 1985…
60 (58). Роман Сафиуллин (Россия) — 888…
75 (59). Павел Котов (Россия) — 745.
Напомним, ранее стал известен обновлённый рейтинг WTA.