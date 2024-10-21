Медведев и Рублёв сохранили позиции в рейтинге ATP, Хачанов поднялся на две строчки

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг в одиночном разряде.

Лучшим из россиян остаётся Даниил Медведев, который идёт на пятой строчке. Андрей Рублев занимает седьмое место, Карен Хачанов после победы на турнире в Алма-Ате поднялся на две позиции: с 26-го места на 24-е.

Лидером остаётся итальянец Янник Синнер. Вторую строчку занимает испанец Карлос Алькарас, третью — немец Александр Зверев.

Рейтинг АТР от 21 октября:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 11 920 очков.

2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 7120.

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6795.

4 (4). Новак Джокович (Сербия) — 6210.

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5530.

6 (6). Тейлор Фриц (США) — 4380.

7 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 4150.

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3890.

9 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3735.

10 (9). Алекс де Минор (Австралия) — 3570…

…

24 (26). Карен Хачанов (Россия) — 1985…

60 (58). Роман Сафиуллин (Россия) — 888…

75 (59). Павел Котов (Россия) — 745.

Напомним, ранее стал известен обновлённый рейтинг WTA.