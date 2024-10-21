«Надеюсь, ты меня не убьёшь». Мирра Андреева — тренеру после поражения от Касаткиной

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева иронично обратилась к своему тренеру Кончите Мартинес после неудачного выступления в финале турнира WTА-500 в Нинбо. Напомним, 19-я ракетка рейтинга проиграла другой россиянке — Дарье Касаткиной со счётом 0:6, 6:4, 4:6.

«Извини, Кончита. Надеюсь, ты меня не убьёшь», — написала Андреева на своей странице в социальных сетях.

В решающем сете юная россиянка вела со счётом 3:0, но не сумела удержать преимущество. На награждении Андреева не смогла сдержать сильных эмоций и разрыдалась. Позже 17-летняя теннисистка сообщила, что завершит сезон после поражения в финале Нинбо.