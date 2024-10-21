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«Надеюсь, ты меня не убьёшь». Мирра Андреева — тренеру после поражения от Касаткиной

«Надеюсь, ты меня не убьёшь». Мирра Андреева — тренеру после поражения от Касаткиной
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17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева иронично обратилась к своему тренеру Кончите Мартинес после неудачного выступления в финале турнира WTА-500 в Нинбо. Напомним, 19-я ракетка рейтинга проиграла другой россиянке — Дарье Касаткиной со счётом 0:6, 6:4, 4:6.

Нинбо. Финал
20 октября 2024, воскресенье. 12:10 МСК
Дарья Касаткина
11
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
0 		6 4
         
Мирра Андреева
19
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Извини, Кончита. Надеюсь, ты меня не убьёшь», — написала Андреева на своей странице в социальных сетях.

В решающем сете юная россиянка вела со счётом 3:0, но не сумела удержать преимущество. На награждении Андреева не смогла сдержать сильных эмоций и разрыдалась. Позже 17-летняя теннисистка сообщила, что завершит сезон после поражения в финале Нинбо.

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