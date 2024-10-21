Турнир ATP-500 в Базеле: расписание игрового дня 21 октября
Сегодня, 21 октября, пройдут матчи первого круга хардового турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня.
Теннис. ATP-500, Базель. 1-й круг, 21 октября (время начала матчей — московское, приблизительное):
- 15:00. Уго Умбер (Франция, 5) — Жером Ким (Швейцария, WC);
- 16:00. Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — Маттео Арнальди (Италия);
- 16:30. Даниэль Альтмайер (Германия, Q) — Артюр Фис (Франция, 7);
- 17:00. Джеймс Дакворт (Австралия, Q) — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция);
- 21:00. Андрей Рублёв (Россия, 1) — Нуну Боржеш (Португалия).
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