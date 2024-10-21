Турнир ATP-500 в Базеле: расписание игрового дня 21 октября

Сегодня, 21 октября, пройдут матчи первого круга хардового турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня.

Теннис. ATP-500, Базель. 1-й круг, 21 октября (время начала матчей — московское, приблизительное):