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«Стремлюсь быть выше, сильнее». Циципас — о своём выступлении на турнире в Антверпене

«Стремлюсь быть выше, сильнее». Циципас — о своём выступлении на турнире в Антверпене
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11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас подвёл итоги своего выступления на турнире категории ATP-250 в Антверпене (Бельгия).

«Всем привет! Я завершил своё выступление в Антверпене. Сладкий шоколад, легендарные вафли и корты, на которых стараюсь показать лучшую игру. Чувствую себя немного расстроенным из-за быстрого завершения выступления. Благодарен за возможность принять участие. Я прилагаю усилия для достижения своих целей. Стремлюсь быть выше, сильнее и полностью готовым ко всему, что будет дальше», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

В четвертьфинале турнира в Антверпене Циципас уступил Иржи Легечке со счётом 4:6, 4:6. Победителем соревнований стал испанский теннисист 60-я ракетка мира Роберто Баутиста-Агут.

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