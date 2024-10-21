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Доминик Тим обыграл Александра Зверева в выставочном матче на прощальном турнире в Вене

Доминик Тим обыграл Александра Зверева в выставочном матче на прощальном турнире в Вене
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Чемпион US Open — 2020 австрийский теннисист Доминик Тим победил третью ракетку мира немца Александра Зверева в выставочном матче в преддверии турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Игроки провели один сет, который выиграл Тим со счётом 6:3.

«Я не мог представить себе лучшего последнего воскресенья в Вене. Надеюсь, что снова увижу многих из вас во вторник. Невероятно больно, что путешествие закончилось, но это было прекрасное время», — приводит слова Тима сайт ATP.

Напомним, соревнования в Вене станут прощальными для экс третьей ракетки мира из Австрии. В первом круге основной сетки турнира Доминик Тим сыграет с итальянцем Лучано Дардери.

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