Диалло оценил свой результат на турнире в Алма-Ате после поражения в финале от Хачанова

87-я ракетка мира Габриэль Диалло из Канады прокомментировал своё выступление на турнире категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). В финальном матче он в трёх сетах уступил Карену Хачанову. Встреча завершилась со счётом 2:6, 7:5, 3:6.

«Первый финал турнира ATP… Топ-100 рейтинга… Продолжаем рубить дрова», — написал Диалло на своей странице в социальных сетях.

В комментариях под публикацией Диалло поддержали 19-я ракетка мира представитель Канады Феликс Оже-Альяссим и бельгийский теннисист Зизу Бергс.

Отметим, что Карен Хачанов выиграл седьмой титул на турнирах ATP в одиночном разряде и второй в 2024 году. В феврале российский теннисист стал победителем хардового турнира ATP-250 в Дохе (Катар).