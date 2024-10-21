Диалло оценил свой результат на турнире в Алма-Ате после поражения в финале от Хачанова
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87-я ракетка мира Габриэль Диалло из Канады прокомментировал своё выступление на турнире категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). В финальном матче он в трёх сетах уступил Карену Хачанову. Встреча завершилась со счётом 2:6, 7:5, 3:6.
Алма-Ата. Финал
20 октября 2024, воскресенье. 13:10 МСК
26
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|5
|6
|
|7
|3
118
Габриэль Диалло
Г. Диалло
«Первый финал турнира ATP… Топ-100 рейтинга… Продолжаем рубить дрова», — написал Диалло на своей странице в социальных сетях.
В комментариях под публикацией Диалло поддержали 19-я ракетка мира представитель Канады Феликс Оже-Альяссим и бельгийский теннисист Зизу Бергс.
Отметим, что Карен Хачанов выиграл седьмой титул на турнирах ATP в одиночном разряде и второй в 2024 году. В феврале российский теннисист стал победителем хардового турнира ATP-250 в Дохе (Катар).
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