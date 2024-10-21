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Диалло оценил свой результат на турнире в Алма-Ате после поражения в финале от Хачанова

Диалло оценил свой результат на турнире в Алма-Ате после поражения в финале от Хачанова
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87-я ракетка мира Габриэль Диалло из Канады прокомментировал своё выступление на турнире категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). В финальном матче он в трёх сетах уступил Карену Хачанову. Встреча завершилась со счётом 2:6, 7:5, 3:6.

Алма-Ата. Финал
20 октября 2024, воскресенье. 13:10 МСК
Карен Хачанов
26
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		5 6
2 		7 3
         
Габриэль Диалло
118
Канада
Габриэль Диалло
Г. Диалло

«Первый финал турнира ATP… Топ-100 рейтинга… Продолжаем рубить дрова», — написал Диалло на своей странице в социальных сетях.

В комментариях под публикацией Диалло поддержали 19-я ракетка мира представитель Канады Феликс Оже-Альяссим и бельгийский теннисист Зизу Бергс.

Отметим, что Карен Хачанов выиграл седьмой титул на турнирах ATP в одиночном разряде и второй в 2024 году. В феврале российский теннисист стал победителем хардового турнира ATP-250 в Дохе (Катар).

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