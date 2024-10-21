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Джокович, Федерер и Надаль записали видеообращение Тиму, завершающему карьеру в Вене

Джокович, Федерер и Надаль записали видеообращение Тиму, завершающему карьеру в Вене
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Бывшие первые ракетки мира и многократные победители турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович, швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль записали видеообращение чемпиону US Open — 2020 австрийцу Доминику Тиму, который завершает карьеру на этой неделе на домашнем турнире в Вене.

«Ты всегда был суперпарнем, даже за пределами корта. Всегда справедлив. Твоя дружба была важна в туре. Мы всегда хорошо ладили, и это было здорово. Всего наилучшего в будущем и огромные поздравления с твоей невероятной карьерой, Доминик. Уверен, что мы скоро увидимся, но сейчас желаю тебе отличного вечера», — приводит слова Федерера сайт ATP.

«Большое спасибо за всё, что ты дал всем нам, но особенно теннису. Рад, что у тебя есть возможность попрощаться в Вене. Последний танец. Желаю тебе отличного турнира, со всеми членами твоей семьи, и отпразднуй его, потому что ты этого заслужил, мой друг. Всего наилучшего», — добавил Джокович.

Слова Надаля источник не привёл.

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