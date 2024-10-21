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Зверев — о Доминике Тиме: надеюсь, ему станет скучно через год-два и он вернётся в Тур

Зверев — о Доминике Тиме: надеюсь, ему станет скучно через год-два и он вернётся в Тур
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев обратился к чемпиону US Open — 2020 австрийцу Доминику Тиму, с которым провёл показательный матч вчера, 20 октября. Игроки сыграли один сет, который выиграл Тим со счётом 6:3.

«Прежде всего я теряю друга в Туре, но, конечно, мы также сыграли вместе величайшие матчи. Но это «до свидания», а не «прощай». Надеюсь, ему станет скучно через год или два и он снова вернется в Тур», — приводит слова Зверева сайт ATP.

Напомним, соревнования в Вене станут прощальными для экс третьей ракетки мира из Австрии. В первом круге основной сетки турнира Доминик Тим сыграет с итальянцем Лучано Дардери.

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