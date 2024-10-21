«Мужики тоже плачут». Каливод — об эмоциях Мирры Андреевой после поражения в финале Нинбо

Заслуженный тренер России Александр Каливод прокомментировал эмоции Мирры Андреевой после поражения в матче с Дарьей Касаткиной в финале турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай). Матч завершился со счётом 6:0, 4:6, 6:4 в пользу Касаткиной.
|1
|2
|3
|
|4
|6
|
|6
|4
«Я считаю абсолютно оправданным то, что она расплакалась после финала. А кто в 17 лет после такого матча не заплакал бы — очень обидное поражение, она вела 3:0 в решающем сете. Но я уверен, что у неё впереди будет много финалов, много улыбок и слёз. Это бывает и у великих игроков: вспомните, как плакал Роджер Федерер после своих побед и поражений, так что мужики тоже в теннисе плачут, это вполне нормально и объяснимо», — сказал Каливод в интервью ТАСС.
Мирра заканчивала матч со слезами на глазах. В решающем сете юная россиянка вела со счётом 3:0, но не сумела удержать преимущество. На награждении Андреева не смогла сдержать сильных эмоций и разрыдалась.
- 21 октября 2024
-
12:20
-
11:54
-
11:52
-
11:43
-
11:43
-
11:32
-
11:00
-
10:42
-
10:40
-
10:27
-
10:24
-
10:00
-
09:25
-
09:21
-
08:50
-
08:40
-
08:36
-
08:30
-
08:01
-
07:14
-
07:10
-
02:23
-
00:50
-
00:42
-
00:37
- 20 октября 2024
-
22:54
-
22:40
-
22:34
-
21:55
-
21:41
-
21:34
-
20:53
-
19:58
-
19:53
-
18:57