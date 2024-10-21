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«Мужики тоже плачут». Каливод — об эмоциях Мирры Андреевой после поражения в финале Нинбо

«Мужики тоже плачут». Каливод — об эмоциях Мирры Андреевой после поражения в финале Нинбо
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Заслуженный тренер России Александр Каливод прокомментировал эмоции Мирры Андреевой после поражения в матче с Дарьей Касаткиной в финале турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай). Матч завершился со счётом 6:0, 4:6, 6:4 в пользу Касаткиной.

Нинбо. Финал
20 октября 2024, воскресенье. 12:10 МСК
Дарья Касаткина
11
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
0 		6 4
         
Мирра Андреева
19
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Я считаю абсолютно оправданным то, что она расплакалась после финала. А кто в 17 лет после такого матча не заплакал бы — очень обидное поражение, она вела 3:0 в решающем сете. Но я уверен, что у неё впереди будет много финалов, много улыбок и слёз. Это бывает и у великих игроков: вспомните, как плакал Роджер Федерер после своих побед и поражений, так что мужики тоже в теннисе плачут, это вполне нормально и объяснимо», — сказал Каливод в интервью ТАСС.

Мирра заканчивала матч со слезами на глазах. В решающем сете юная россиянка вела со счётом 3:0, но не сумела удержать преимущество. На награждении Андреева не смогла сдержать сильных эмоций и разрыдалась.

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