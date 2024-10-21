«Мужики тоже плачут». Каливод — об эмоциях Мирры Андреевой после поражения в финале Нинбо

Заслуженный тренер России Александр Каливод прокомментировал эмоции Мирры Андреевой после поражения в матче с Дарьей Касаткиной в финале турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай). Матч завершился со счётом 6:0, 4:6, 6:4 в пользу Касаткиной.

«Я считаю абсолютно оправданным то, что она расплакалась после финала. А кто в 17 лет после такого матча не заплакал бы — очень обидное поражение, она вела 3:0 в решающем сете. Но я уверен, что у неё впереди будет много финалов, много улыбок и слёз. Это бывает и у великих игроков: вспомните, как плакал Роджер Федерер после своих побед и поражений, так что мужики тоже в теннисе плачут, это вполне нормально и объяснимо», — сказал Каливод в интервью ТАСС.

Мирра заканчивала матч со слезами на глазах. В решающем сете юная россиянка вела со счётом 3:0, но не сумела удержать преимущество. На награждении Андреева не смогла сдержать сильных эмоций и разрыдалась.