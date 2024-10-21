Полуфиналист Australian Open Аслан Карацев занял 316-е место в обновлённом рейтинге ATP

Российский теннисист Аслан Карацев выпал из топ-300 рейтинга ATP после неудачного выступления на турнире категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан).

В обновлённом рейтинге Карацев расположился на 316-й строчке. Российский теннисист не смог защитить очки, заработанные в финале турнира в Токио в прошлом сезоне. В связи с этим Карацев потерял 177 позиций. На данный момент в активе россиянина 163 очка. На первом месте рейтинга ATP продолжает находиться итальянец Янник Синнер (11 920 очков).

Отметим, что Карацев является полуфиналистом Australian Open – 2021, серебряным призёром Олимпиады-2020 в миксте. Он также был запасным на Итоговом турнире — 2021.