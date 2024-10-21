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Доминик Тим — о матчах с «Большой тройкой»: чтобы победить, нужно выходить на корт с верой

Доминик Тим — о матчах с «Большой тройкой»: чтобы победить, нужно выходить на корт с верой
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Чемпион US Open — 2020 австрийский теннисист Доминик Тим назвал моменты, после которых понял, что может бороться за титулы на высшем уровне.

— Вероятно, с 2017 года вы были единственным парнем, вместе с Энди Марреем, способным постоянно бросать вызов «Большой тройке». Вы обыграли Новака, Рафу и Федерера в общей сложности 16 раз! Как вы поняли, что это ваша «новая норма»?
— Думаю, в 2017 году, когда я выиграл у Рафы в Риме и у Новака на «Ролан Гаррос». Там я понял, что, если покажу свой лучший теннис, у меня действительно есть шанс, и неважно, какое покрытие или турнир. Это было ключевым моментом, ведь чтобы победить этих легенд, нужно выходить на корт с верой.

Для каждого игрока самое важное думать: «Если я играю на своём лучшем уровне, неважно, что делает соперник, я всё равно могу его победить». Единственный матч, где это не сработало, был финал «Ролан Гаррос» в 2019 году против Рафы, потому что у меня действительно есть ощущение, что я сыграл там в свой лучший теннис. И он всё равно мог переключаться на более высокую передачу. Моего лучшего тенниса было недостаточно. Думаю, это нужно принять. Это довольно легко принять, потому что больше я ничего не мог сделать. Это был единственный крупный турнир, где эта вера не сработала. Но во всех остальных матчах она работала. Думаю, именно поэтому мне удалось одержать над ним довольно много побед, — приводит слова Тима Tennis Majors.

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