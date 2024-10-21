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«Всё будет, боец». Бадоса поддержала Циципаса после неудачного выступления в Антверпене

«Всё будет, боец». Бадоса поддержала Циципаса после неудачного выступления в Антверпене
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14-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса поддержала своего возлюбленного, 11-ю ракетку мира греческого теннисиста Стефаноса Циципаса, который остался недоволен выступлением на турнире категории ATP-250 в Антверпене (Бельгия).

«Это процесс… Всё будет, боец», — написала Бадоса в комментариях под публикацией Циципаса.

В четвертьфинале турнира в Антверпене Циципас уступил Иржи Легечке со счётом 4:6, 4:6. Победителем соревнований стал испанский теннисист 60-я ракетка мира Роберто Баутиста-Агут.

Ранее Паула Бадоса объявила о досрочном завершении сезона-2024. Однако теннисистка планирует выступить в финале Кубка Билли Джин Кинг.

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