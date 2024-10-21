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«Думаю, совершил ошибку». Доминик Тим назвал поворотный момент в своей карьере

«Думаю, совершил ошибку». Доминик Тим назвал поворотный момент в своей карьере
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Чемпион US Open — 2020 австрийский теннисист Доминик Тим назвал момент в своей карьере, когда осознал, что совершил ошибку, из-за которой получил травму запястья, после которой не смог вернуться на высший уровень.

«После US Open 2020 года я продолжал играть очень хорошо. Был четвертьфинал «Ролан Гаррос». После этого, думаю, совершил ошибку. Нужно было взять перерыв, потому что я не был готов ехать в Австралию и возвращаться в Тур. Я был морально и физически истощён. Изнурён — вот подходящее слово.

Чтобы быть в Туре, нужно быть готовым. И я не был готов хорошо играть и показывать результаты. Я был не в той форме. Но я всё равно поехал. В какой-то момент сезона 2021 года я действительно почувствовал, что огонь, мотивация возвращаются, и именно в это время случилась травма запястья.

К сожалению, запястье после этого уже не было прежним, нестабильным и негибким, особенно при ударе справа. Я так и не нашёл прежнего ощущения. Но мне потребовалось некоторое время, чтобы признать, что я всегда гонялся за этим старым ощущением. Всегда верил, что однажды вернусь на корт с нужным чувством и снова буду на вершине. Но потом однажды мне пришлось признать, что это не так», — приводит слова Тима Tennis Majors.

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