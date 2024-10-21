Чемпионская гонка WTA: определились все участницы Итогового турнира, Касаткина — запасная

Женская теннисная ассоциация (WTA) на своём официальном сайте обновила рейтинг Чемпионской гонки. Определился окончательный состав участниц Итогового турнира, который состоится в Саудовской Аравии со 2 по 9 ноября.
Квалифицировавшиеся на финальный турнир года теннисистки выделены жирным шрифтом. Россиянка Дарья Касаткина является второй запасной.
1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 9091 очко.
2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 8285.
3 (3). Кори Гауфф (США) — 5348.
4 (4). Жасмин Паолини (Италия) — 5144.
5 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4981.
6 (6). Джессика Пегула (США) — 4705.
7 (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4100.
8 (8). Эмма Наварро (США) — 3568.
9 (10). Дарья Касаткина (Россия) — 3368.
10 (9). Даниэль Коллинз (США) — 3176.
12. (12) Барбора Крейчикова (Чехия) — 2814...
13 (13). Анна Калинская (Россия) – 2743...
15 (18). Мирра Андреева (Россия) — 2578...
18 (17). Диана Шнайдер (Россия) — 2414...
25 (24). Людмила Самсонова (Россия) — 1885...
27 (26). Екатерина Александрова (Россия) — 1848...
29 (25). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1776...
35 (35). Анастасия Потапова (Россия) — 1482...
63 (63). Вероника Кудерметова (Россия) — 888...
69 (68). Эрика Андреева (Россия) — 775...
70 (70). Камилла Рахимова (Россия) — 762...
85 (84). Анна Блинкова (Россия) — 612.