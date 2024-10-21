Касаткина: очень рада, что Мирра Андреева появилась в туре сейчас, а не лет на пять раньше

Девятая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась эмоциями после победы на турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай). В финальном матче она обыграла Мирру Андрееву со счётом 6:0, 4:6, 6:4.
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«Всем чао какао. Лечу в Токио, разбираю вчерашние моменты и захотелось поделиться ими с вами. Незабываемая неделя, множество преодолений и американских горок по ходу матчей. А ещё хочу сказать, какая молодец Мирра, очень рада, что она появилась в туре (слава богу, что только сейчас, а не лет на пять раньше). До конца сезона осталось совсем чуть-чуть поднажать», — написала Касаткина в своём телеграм-канале.
Титул в Нинбо стал восьмым на турнирах WTA в одиночном разряде в карьере 27-летней Дарьи и вторым в нынешнем сезоне после победы на соревнованиях категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания).
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