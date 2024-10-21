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Касаткина: очень рада, что Мирра Андреева появилась в туре сейчас, а не лет на пять раньше

Касаткина: очень рада, что Мирра Андреева появилась в туре сейчас, а не лет на пять раньше
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Девятая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась эмоциями после победы на турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай). В финальном матче она обыграла Мирру Андрееву со счётом 6:0, 4:6, 6:4.

Нинбо. Финал
20 октября 2024, воскресенье. 12:10 МСК
Дарья Касаткина
11
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
0 		6 4
         
Мирра Андреева
19
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Всем чао какао. Лечу в Токио, разбираю вчерашние моменты и захотелось поделиться ими с вами. Незабываемая неделя, множество преодолений и американских горок по ходу матчей. А ещё хочу сказать, какая молодец Мирра, очень рада, что она появилась в туре (слава богу, что только сейчас, а не лет на пять раньше). До конца сезона осталось совсем чуть-чуть поднажать», — написала Касаткина в своём телеграм-канале.

Титул в Нинбо стал восьмым на турнирах WTA в одиночном разряде в карьере 27-летней Дарьи и вторым в нынешнем сезоне после победы на соревнованиях категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания).

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