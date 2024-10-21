Роберто Баутиста-Агут стал 2-м самым возрастным испанцем, завоевавшим титул уровня ATP

60-я ракетка мира 36-летний испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут стал вторым самым возрастным испанским теннисистом, завоевавшим титул уровня ATP. В финальном матче турнира категории ATP-250 в Антверпене (Бельгия) он в двух сетах обыграл 33-ю ракетку мира чеха Иржи Легечку — 7:5, 6:1.

Самым возрастным представителем Испании, одержавшим победу на турнире категории ATP, стал Фелисиано Лопес (37 лет). В 2019 году он выиграл Queen's Club Championships.

Таким образом, Роберто Баутиста-Агут завоевал первый трофей с 2022 года. Это также его 12-й титул в карьере и первый на закрытом харде с 2016 года. За победу испанец получит € 690 135.