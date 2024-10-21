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Роберто Баутиста-Агут стал 2-м самым возрастным испанцем, завоевавшим титул уровня ATP

Роберто Баутиста-Агут стал 2-м самым возрастным испанцем, завоевавшим титул уровня ATP
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60-я ракетка мира 36-летний испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут стал вторым самым возрастным испанским теннисистом, завоевавшим титул уровня ATP. В финальном матче турнира категории ATP-250 в Антверпене (Бельгия) он в двух сетах обыграл 33-ю ракетку мира чеха Иржи Легечку — 7:5, 6:1.

Антверпен. Финал
20 октября 2024, воскресенье. 17:40 МСК
Роберто Баутиста-Агут
60
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		1
         
Иржи Легечка
33
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка

Самым возрастным представителем Испании, одержавшим победу на турнире категории ATP, стал Фелисиано Лопес (37 лет). В 2019 году он выиграл Queen's Club Championships.

Таким образом, Роберто Баутиста-Агут завоевал первый трофей с 2022 года. Это также его 12-й титул в карьере и первый на закрытом харде с 2016 года. За победу испанец получит € 690 135.

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