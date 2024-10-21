Эрика Андреева проиграла в первом круге турнира WTA-250 в Гуанчжоу

65-я ракетка мира российская теннисистка Эрика Андреева завершила борьбу на турнире категории WTA-250 в Гуанчжоу (Китай). На старте соревнований она проиграла сербке Ольге Данилович (86-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 4:6.

Матч продолжался 1 час 44 минуты. За это время Андреева выполнила четыре подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх. На счету Данилович один эйс, пять двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

Эрика Андреева проводила последний турнир в сезоне на уровне WTA-тура. Во втором круге турнира в Гуанчжоу Данилович сыграет с победительницей матча Эмина Бектас (США) — Диан Парри (Франция).