Эрика Андреева проиграла в первом круге турнира WTA-250 в Гуанчжоу
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65-я ракетка мира российская теннисистка Эрика Андреева завершила борьбу на турнире категории WTA-250 в Гуанчжоу (Китай). На старте соревнований она проиграла сербке Ольге Данилович (86-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 4:6.
Гуанчжоу. 1-й круг
21 октября 2024, понедельник. 10:40 МСК
86
Ольга Данилович
О. Данилович
Окончен
2 : 0
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|6
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|4
65
Эрика Андреева
Э. Андреева
Матч продолжался 1 час 44 минуты. За это время Андреева выполнила четыре подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх. На счету Данилович один эйс, пять двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.
Эрика Андреева проводила последний турнир в сезоне на уровне WTA-тура. Во втором круге турнира в Гуанчжоу Данилович сыграет с победительницей матча Эмина Бектас (США) — Диан Парри (Франция).
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