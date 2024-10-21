«Я заслужил такую неделю». Роберто Баутиста-Агут — о титуле на турнире в Антверпене

60-я ракетка мира 36-летний испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут прокомментировал победу на турнире категории ATP-250 в Антверпене (Бельгия). В финальном матче он в двух сетах обыграл 33-ю ракетку мира чеха Иржи Легечку — 7:5, 6:1.

«Этот титул — особенный. В прошлом году я сломал ногу, поэтому в этом сезоне мне пришлось бороться изо всех сил. Я вернулся в тур на 120-й строчке рейтинга, старался стать более сильным игроком и тренировался с улыбкой на лице. Думаю, я заслужил такую неделю», — приводит слова Баутиста-Агута пресс-служба ATP.

Таким образом, Роберто Баутиста-Агут завоевал первый трофей с 2022 года. Это также его 12-й титул в карьере и первый на закрытом харде с 2016 года. За победу испанец получит € 690 135.