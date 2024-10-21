Светлана Кузнецова отреагировала на возвращение Арины Соболенко в лидеры мирового рейтинга

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, экс вторая ракетка мира Светлана Кузнецова высказалась о возвращении Арины Соболенко на первую строчку рейтинга WTA.

«Отличное начало недели у Арины Соболенко, она вновь первая ракетка мира после почти годового непрерывного превосходства Иги Швёнтек. Поздравляем и Дашу Касаткину, которая вернулась в топ-10 по результатам вчерашней победы в Нинбо!» — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

Соболенко возглавила мировой рейтинг, сместив на второе место Игу Швёнтек из Польши. Лучшей из россиянок по-прежнему является Дарья Касаткина, которая поднялась сразу на две позиции — с 11-й строчки на 9-ю. Также в топ-20 остались Анна Калинская (12), Диана Шнайдер (16) и Мирра Андреева (17).