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Светлана Кузнецова отреагировала на возвращение Арины Соболенко в лидеры мирового рейтинга

Светлана Кузнецова отреагировала на возвращение Арины Соболенко в лидеры мирового рейтинга
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, экс вторая ракетка мира Светлана Кузнецова высказалась о возвращении Арины Соболенко на первую строчку рейтинга WTA.

«Отличное начало недели у Арины Соболенко, она вновь первая ракетка мира после почти годового непрерывного превосходства Иги Швёнтек. Поздравляем и Дашу Касаткину, которая вернулась в топ-10 по результатам вчерашней победы в Нинбо!» — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

Соболенко возглавила мировой рейтинг, сместив на второе место Игу Швёнтек из Польши. Лучшей из россиянок по-прежнему является Дарья Касаткина, которая поднялась сразу на две позиции — с 11-й строчки на 9-ю. Также в топ-20 остались Анна Калинская (12), Диана Шнайдер (16) и Мирра Андреева (17).

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