Новак Джокович поделился атмосферными фотографиями из Саудовской Аравии

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович опубликовал атмосферные фотографии на своей странице в социальных сетях из поездки в Саудовскую Аравию.

Фото: Из личного архива Новака Джоковича

«Песочный «Шлем», — подписал снимки Джокович.

Фото: Из личного архива Новака Джоковича

Фото: Из личного архива Новака Джоковича

На прошлой неделе Новак Джокович принимал участие на масштабном выставочном турнира Six Kings Slam в Эр-Рияде. Он занял третье место, в матче за бронзу обыграв 22-кратного чемпиона мэйджоров испанца Рафаэля Надаля. В полуфинале Джокович проиграл первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру, который впоследствии выиграл соревнования. Победитель получил $ 6 млн призовых.