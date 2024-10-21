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Новак Джокович поделился атмосферными фотографиями из Саудовской Аравии

Новак Джокович поделился атмосферными фотографиями из Саудовской Аравии
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович опубликовал атмосферные фотографии на своей странице в социальных сетях из поездки в Саудовскую Аравию.

Фото: Из личного архива Новака Джоковича

«Песочный «Шлем», — подписал снимки Джокович.

Фото: Из личного архива Новака Джоковича

Фото: Из личного архива Новака Джоковича

На прошлой неделе Новак Джокович принимал участие на масштабном выставочном турнира Six Kings Slam в Эр-Рияде. Он занял третье место, в матче за бронзу обыграв 22-кратного чемпиона мэйджоров испанца Рафаэля Надаля. В полуфинале Джокович проиграл первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру, который впоследствии выиграл соревнования. Победитель получил $ 6 млн призовых.

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