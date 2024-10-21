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Каролин Гарсия обратилась к Мирре Андреевой, поздравив россиянку с успешным сезоном

Каролин Гарсия обратилась к Мирре Андреевой, поздравив россиянку с успешным сезоном
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Бывшая четвёртая ракетка мира, французская теннисистка Каролин Гарсия поздравила россиянку Мирру Андрееву с успешным сезоном.

«Поздравляю с отличным сезоном, Мирра. Люблю вашу с Кончитой энергию. Приятно наблюдать за вашей командой», — написала Гарсия в комментариях под публикацией Андреевой.

Ранее Андреева уступила Дарье Касаткиной в финале турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай). Матч завершился со счётом 6:0, 4:6, 6:4 в пользу Касаткиной. Мирра заканчивала встречу со слезами на глазах. В решающем сете юная россиянка вела со счётом 3:0, но не сумела удержать преимущество. На награждении Андреева не смогла сдержать сильных эмоций и разрыдалась.

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