Надежда Петрова: попадание в топ-10 будет целью Мирры Андреевой на следующий год

Бронзовый призёр Олимпийских игр в парном разряде, бывшая третья ракетка мира в одиночном и парном разрядах Надежда Петрова высказалась о поединке российских теннисисток Мирры Андреевой и Дарьи Касаткиной в финале турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай). Матч завершился со счётом 6:0, 4:6, 6:4 в пользу Касаткиной.
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«Касаткина просто делала своё дело, она чувствовала всё это и понимала, что ей просто надо затягивать розыгрыши, втаскивать Мирру в розыгрыши и ждать ошибок. Но это здорово, что наши девочки доходят до финалов таких турниров. Касаткина вернулась в десятку лучших, Мирра вернулась в топ-20 и подбирается тоже к лучшей десятке. Думаю, это будет её целью на следующий год», — приводит слова Петровой ТАСС.
Это восьмой титул на турнирах WTA в одиночном разряде в карьере 27-летней Касаткиной. Мирра заканчивала матч со слезами на глазах. В решающем сете юная россиянка вела со счётом 3:0, но не сумела удержать преимущество.
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