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Наоми Осака досрочно завершила сезон-2024 из-за травмы

Наоми Осака досрочно завершила сезон-2024 из-за травмы
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Бывшая первая ракетка мира, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака досрочно завершила сезон-2024.

«Я думала, что у меня мышечная травма спины. Но мне сделали МРТ в Пекине и сказали, что у меня протрузия межпозвоночного диска, а также разрыв живота. Я тренировалась в Лос-Анджелесе с целью сыграть в Токио, но мне сделали ещё одну МРТ, и у меня всё ещё есть травмы. В этом году я сыграла очень много турниров, что отказалась от участия в Токио, а решение не играть на Кубке Билли Джин Кинг было для меня самым трудным», — приводит слова Осаки Tennis Majors.

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