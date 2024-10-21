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Томми Пол высказался о возможном участии в Итоговом турнире

Томми Пол высказался о возможном участии в Итоговом турнире
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13-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол прокомментировал возможное попадание на Итоговый чемпионат ATP, который пройдёт в Турине (Италия) в конце сезона.

«Я не хочу зацикливаться на возможности оказаться в Турине, но действительно очень рад попасть в топ-10. Я давно ставил перед собой эту цель», — приводит слова Пола Spilxperten.

На Итоговом турнире принимают участие восемь лучших теннисистов по очкам за сезон. Томми Пол занимает 10-е место в Чемпионской гонке.

Вчера, 20 октября, Пол одержал победу на турнире категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция). В финальном матче он в двух сетах обыграл 10-ю ракетку мира болгарина Григора Димитрова — 6:4, 6:3.

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