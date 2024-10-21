Бен Шелтон выиграл выставочный турнир UTS во Франкфурте

23-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон стал победителем выставочного турнира UTS во Франкфурте (Германия). В финальном матче, который состоялся вчера, 20 октября, он обыграл 16-го номера рейтинга француза Уго Умбера со счётом 19:10, 8:18, 15:11, 19:11.

В прошлом году на этом турнире во Франкфурте победил российский теннисист Андрей Рублёв.

В декабре в Лондоне (Великобритания) пройдёт гранд-финал UTS, где примут участие восемь теннисистов. Отбор уже прошли Шелтон, Рублёв, Умбер, казахстанский теннисист Александр Бублик, француз Гаэль Монфис и австралиец Алекс де Минор. Два оставшихся участника получат уайлд-кард.