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Бен Шелтон выиграл выставочный турнир UTS во Франкфурте

Бен Шелтон выиграл выставочный турнир UTS во Франкфурте
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23-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон стал победителем выставочного турнира UTS во Франкфурте (Германия). В финальном матче, который состоялся вчера, 20 октября, он обыграл 16-го номера рейтинга француза Уго Умбера со счётом 19:10, 8:18, 15:11, 19:11.

В прошлом году на этом турнире во Франкфурте победил российский теннисист Андрей Рублёв.

В декабре в Лондоне (Великобритания) пройдёт гранд-финал UTS, где примут участие восемь теннисистов. Отбор уже прошли Шелтон, Рублёв, Умбер, казахстанский теннисист Александр Бублик, француз Гаэль Монфис и австралиец Алекс де Минор. Два оставшихся участника получат уайлд-кард.

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